FOTO | Tõeline poku! Purjus mootorrattur maskeeris end politsei eest põgenedes soosamblaga ühte

Patrull järgnes mootorratturile, kuni see pages metsavaheteele ja sealt edasi soisemale alale, vahendas Lõuna prefektuur.

Politseinikud tundsid kohalikke olusid ning hindasid, et mootorratturile autoga järgneda on tülikas, küll on mõistlik talle teiselt poolt sohu ootamatult vastu minna.

Soisel alal esiti mootorratturit ei märgatud, kuid jalgsi seda ala kontrollides nägid politseinikud peagi samblatuttide alla peidetud mootorratast ja selle taga külitavat noormeest. Ta peeti kontrollimiseks kinni ning ilmnes, et juht oli alkoholi tarvitanud.

Samuti oli mootorratas registreerimata ning kokkuvõttes saab karistuse määramisel raskendavaks asjaoluks ka tõik, et juht eiras politsei peatumismärguannet.