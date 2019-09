FOTO | Tartus sai jalgrattur prügiautolt löögi ja sattus haiglasse

Kui esialgse info kohaselt kandis rattal kesklinna poole liikunud naine kiivrit, siis täpsustatud andmetel tal kiivrit siiski peas ei olnud ja tema vigastused nõuavad mõneks ajaks haiglaravile jäämist.

"Viga saanud rattur rääkis politseile, et mööda kiirustas kõnniteed Riia mäest alla kesklinna poole ning ei jõudnud reageerida sellele, kui kahe maja vahelisest hoovist sõitis välja Scania veok," ütles Tartu avariipolitseinik Rando Jõemets Delfile. "Ka veokijuht kirjeldas, et rattur lähenes Pepleri tänava poolset kõnniteed pidi suure hooga ning hoolimata äkilisest pidurdusest ei suutnud ta paremalt ootamatult lähenenud ratturiga kokkupõrget enam vältida," lisas Keisk.

Jõemets tuletab ratturitele meelde, et kui sõiduks valitakse kõnnitee, siis tuleb seal liikuda ettevaatlikult ning kiirusega, mis teisi liiklejaid ei ohustaks. Kindlam on sõit siiski ette võtta selleks ette nähtud ratta- või kergliiklusteel.

"Kiirustamisele ja hajameelsusele ei ole liikluses kohta. Mistahes juht peab keskenduma vaid sõitmisele, olgu ta siis rattur, autojuht või veokijuht," rõhutas Jõemets. Niisamuti rõhutas ta sedagi, et hoovist väljasõidul tuleb juhtidel olla alati valvas ning põhjalikult veenduda selles, et kummaltki poolt ühtegi liiklejat ei lähene. Kui nähtavus on piiratud, siis tuleb hinnata olukorda põhjalikumalt ning alles lõpuni ohutuses veendununa manööver ette võtta.