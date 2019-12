FOTO | Tartus peksti autode esiklaase ja küljepeegleid

"Laupäeva hommikul teatati politseile, et Tartus Annelinnas on Mõisavahe tänaval kahjustatud kolme sõiduki esiklaasid. Samuti teatati samast linnaosast, et Uuel tänaval on kahjustatud viie sõiduki küljepeeglid," ütles politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri operatiivjuht Meelis Saarepuu Delfile.

Patrull fikseeris sündmuskohtadel sõidukite kahjustused.

Hetkel ei ole politsei tuvastanud teo toimepanijat või toimepanijaid. Politsei palub kõigil, kellel on infot kirjeldatud sündmuste kohta, anda sellest teada numbril 112.

Sõidukite omanikel, kes veel pole kahjustatud sõidukist teada andnud, palutakse samuti pöörduda avaldusega politseisse või pöörduda avaldusega lähimasse jaoskonda.