FOTO SÜNDMUSKOHALT | Tammiste hooldekodu lähedal süttis mitusada meetrit elektriliini

Liin põleb mitmesaja meetri ulatuses leegiga. Päästjad asusid koheselt piirama ohuala ning sulgesid politseipatrulli saabumiseni liikluse. Kustutustegevusega alustatakse kohe, kui elekter on liinist välja lülitatud.

Tammiste hooldekodu juht Riido Villup ütles, et suuremat tulekahju pole karta, vaid olukord on kontrolli all. Villupi sõnul peaks elektrilevi pinge liinis peagi välja lülitama ja ala on korralikult piiratud.

Uudis on täiendamisel.