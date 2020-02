FOTO SÜNDMUSKOHALT | Arvatav narkodiiler ajas autoga põgenedes alla kaks politseinikku, korravalvurid on haiglas

Täna hommikul said kaks Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikku Tallinnas vigastada, kui neile sõitis kinnipidamise ajal autoga otsa 25-aastane mees. Üks ametnikest sai tõsiselt vigastada, kuid tema elu pole ohus. Teine politseinik sai kergemaid vigastusi.

Politseinikud läksid mitme autoga kella 10 paiku Tallinnas Kärberi tänaval asuvas Selveri parklas kinni pidama meest, kelle kohta oli alust arvata, et ta tegeleb narkomüügiga.

Kinnipidamise vältimiseks sõitis 25-aastane mees sõiduautoga Opel esmalt otsa talle ette sõitnud eravärvides politseisõidukile ja seejärel sõitis otsa kahele politseinikule. Auto sõitis üle 24-aastase mehe jalgade, tekitades talle tõsiseid vigastusi ning üle 30-aastase mehe jalalaba. Kiirabi toimetas mõlemad politseinikud haiglasse ning nende elud ohus ei ole.

Politseinikele otsa sõitnud mees põgenes autoga sündmuskohalt. Koheselt käivitas politsei ulatusliku operatsiooni ning kurjategija sõiduk leiti operatiivselt kella 11 ajal Maardust. Enne keskpäeva, kella 11.30 ajal tuli mees ise Ida-Harju jaoskonda end üles andma ja ta peeti seal kinni. Praeguseks on mehe suhtes alustatud kriminaalmenetlus tapmiskatse paragrahvi järgi. Tegemist on Eesti kodanikuga.

Meest on varem korduvalt karistatud liiklusalastes väärtegudes.

Põhja prefekt Kristian Jaani ei soovinud veel kommenteerida, kas kurjategija sõidukist leiti narkootikume ning mida mees enese õigustuseks ütles. “Menetlustoimingud käivad,” viitas Jaani.

Raskemalt viga saanud politseiniku seisund on stabiilne, ta on teadvusel ja suhtleb. Jaani sõnul on meditsiiniliselt tegemist raske seisundiga ning politseinik jääb praegu haiglaravile.

Teine, kergemini viga saanud politseinik pääses kodusele ravile.