FOTO | Saatuslik sark: tapetud allilmaliidri kirstu kandnud meestest enamik istub vanglas, ülemarsti ründaja võib olla järgmine

Täna hommikul pöördus ise politseisse Toomas Erm Wilson ehk Konksu-Tom, keda kahtlustatakse regionaalhaigla ülemarsti Peep Talvingu ründamises.

Sündmused rullusid lahti 3. veebruari õhtul, kui oma töökohast koju minema hakanud Talving väljus haiglast ja läks oma auto juurde, kui avastas, et üks sõiduki rehvidest oli puruks torgatud. Vene keeles Talvingule mõned sõnad öelnud inimene viskas talle näkku mingit ainet, mis õnneks ei osutunud happeks. Selgus, et tegu oli uriiniga.

Politsei kaasas uurimisse märkimisväärsed ressursid ja eile pöördus politseisse 61-aastane mees, kes andis end ise üles, kuna oli kuulnud, et juhtlõngad viivad temani. Meest pole seni kriminaalkorras karistatud, samuti pole ta allilmas tuntud kuju.

Sama ei saa aga öelda teise kuriteos kahtlustava — Toomas Erm Wilsoni — kohta, kes on allilmas tuntud tegelane.

Erm Wilsoni nimi jooksis ajakirjandusest läbi juba 90ndate lõpus, eeskätt seoses Kemerovo kuritegeliku ühenduse tegevusega. Eesti Ekspress kirjutas 2002. aastal, et Erm Wilson ehk Konksu-Tom on tõusnud Kemerovo jõugu liidrite hulka.

Kemerovo grupeering on tuntud ning ka süüdi mõistetud narkokuritegudes ja väljapressimistes, samuti kuritegeliku taustaga ärimeestele kaitse pakkumises. Lähemalt loe siit.

Erm Wilsoni seotust allilmaga näitab seegi, et ta oli üks neist, kes kandis 2016. aasta septembris tapetud allilmaliidri Nikolai Tarankovi matustel tema kirstu. Austavat ülesannet täitnud sargakandjate saatus on olnud aga sarnane — enamik kirstukandjad istub vanglas.

Nikolai Tarankovi kirstu kandjad

Enne tänast oli kümnest kirstukandjast kuus vabaduse kaotanud. Pikkadeks aastataks on kuritegeliku ühenduse moodustamises ja juhtimises süüdi mõistetud Vjatšeslav ehk Slava Gulevitš. Möödunud aasta lõpus mõisteti vangi allilmas tuntud Oleg Martavoi ja Eduard "Loksa Edik" Košljakov, kes süüdistuse kohaselt moodustasid 2016. aasta septembri lõpus kuritegeliku ühenduse, mis tegeles Baltikumis ja Skandinaavias salaalkoholi käitlemisega ning suures koguses narkootikumide müümisega. Samas asjas on süüdi mõistetud ka Sergei Martavoi ja Marko Süvaoja. Nn aserite kuritegeliku ühenduse juht Amid Magerramov on narkoäris süüdistatuna USA-le välja antud.