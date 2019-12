FOTO | Reisibuss sõitis teelt välja, üheksa inimest viidi haiglasse. Ecolinesi juht: õnnetuse põhjustas kokkupõrge tuvastamata objektiga

Ann ootas sündmuspaigal ära kiirabi, et perekond väikese lapsega saaks autos soojas olla ning pani välja ka ohukolmnurga, sest inimesed uitasid teel ringi.

„Erinevad juhtumid bussidega on viimastel päevadel pildis olnud – Narvas kinnipeetud joobes bussijuht ja Leedus avarii teinud buss, kus tänu juhi oskuslikule käitumisele pääseti hullemast. Vaatamata sellele, et tänase õnnetuste põhjused on erinevad, saab reisija alati ise enda turvalisuse nimel palju ära teha. Kohe sõidu alguses tuleb bussi istudes kinnitada turvavöö. Bussijuhil oli turvavöö kinnitatud, missugusel määral oli see ka reisijate seas kasutusel, on väljaselgitamisel,“ sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Ivo Utsar.

Politsei palub kõigil, kes nägid täna öösel toimunud avariid pealt teavitada sellest hädaabinumbril 112.