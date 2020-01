FOTO | Politseipatrull sattus joobes juhti taga ajades avariisse

Öösel kella 00.30 paiku Jõgeva vallas Siimusti-Kaave teel patrullinud politseinikele jäi silma Volkswagen Bora, mille sõidustiil oli kahtlane. Patrull andis autojuhile vilkuritega peatumismärguande, mispeale juht kiirendas, sõitis eest ära ning kadus mõneks ajaks politseinikel silmist. Piirkonda kaasati ohtlikku juhti otsima ka teised lähistel olnud patrullid.

Patrullitalituse juht Alvar Pähkel kirjeldas, et üks patrullidest nägi põgenevat Volkswagenit Kaarepere-Palamuse teel ning andis sellele taas märguande peatumiseks, kuid juht jällegi eiras seda. „Sõidukile järgnedes sattus üks patrullbuss Pikkjärve-Sääsküla teel lauges kurvis külglibisemisse ning paiskus teelt välja vastu puud. Politseibussis olnud ametnikud õnneks tõsisemalt viga ei saanud ja jätkasid teenistust,“ vahendas ta.

„Ohtlikele liiklejatele järgnemine on alati kõrgendatud risk, sest kiirused on enamasti suured. Samas on politseinikud saanud põhjaliku väljaõppe, et neid riske võimalikult madalana hoida. Joobekahtlusega juhti suhtub politsei alati täie tõsidusega, mistõttu võib siiski juhtuda, et suurema liiklusohutuse tagamiseks tuleb politseinikel teha seda ka vahetult oma turvalisuse arvelt,“ nentis politseijuht.

Peagi tabas teine patrull Volkswageni juhi, 16-aastase noormehe, kel tuvastati alkoholijoove. Noormees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning tema suhtes käib kriminaalmenetlus.

Selle aasta pisut enam kui kahe nädalaga on politsei Eestis liiklusest kõrvaldanud 283 joobes juhti, mullu samal perioodil 252 joobes juhti. Samal ajal on neil nädalatel joobes juhid põhjustanud 24 avariid, mullu samal ajal 23 avariid.