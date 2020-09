FOTO | Politsei palub abi Tartus kadunud 36-aastase Ave leidmiseks

Ave on 164cm pikk ja tal olid kodust lahkudes seljas ruuduline vööga mantel, jalas sinised teksad ja punased saapad. Ave on kaasas must käekott ja lilla trummikott. Avel on pikad heledad juuksed.

Politsei tuvastas, et Ave on liikunud täna Raatuse ühiselamu ja toidukaupluse lähistel, Kaarsillal ning Raekoja platsil. Kui kellelgi on infot Ave asukoha kohta või on teda näinud, palume sellest viivitamatult teada anda hädaabinumbril 112.