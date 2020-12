FOTO | Politsei palub abi Tallinnas kadunud 14-aastase Daniili leidmisel

Daniil lahkus oma kodust Tallinnas Raadiku tänaval 24. novembril, pärast seda pole ta jõudnud kooli ega naasnud koju. Viimati nähti teda 24. novembril kella 9 paiku Tallinnas bussipeatuses Solarise keskuse juures. 25. novembril pöördusid poisi vanemad politseisse ja alates sellest ajast on Ida-Harju politseijaoskonna politseinikud noormeest aktiivselt otsinud, kontrollinud korduvalt tema võimalike viibimiskohti Tallinnas, vaadanud läbi videokaamera salvestisi, kuid otsingud pole tulemust toonud.

Daniil on umbes 165 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal oli seljas kollakas musta triibuga jope, jalas rohekas-mustad kamuflaažmustriga dressipüksid ning sama värvi tossud. Seljas võib tal olla fotol kujutatud sinine pusa. Mobiiltelefoni tal kaasas pole.

Noormees on sarnaselt kodust lahkunud ka varem, siis leiti Daniil kiiresti üles kas kortermajade trepikodadest või poodidest. Praegu on alust arvata, et Daniili elu ja tervis võivad olla ohus.

Kui keegi on noormeest näinud või teab, kus ta võib viibida, palub PPA sellest teada anda häirekeskuse numbril 112 või kirjutada aadressile dina.afanasieva@politsei.ee.