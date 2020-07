FOTO | Politsei palub abi 48-aastase Mihhaili leidmisel

Lähedase sõnul läks mees eile õhtul kella 18 paiku jalgrattaga sõitma, kuid pole tänaseni koju tulnud. Mehel ei ole kaasas telefoni ja dokumente. Kodust väljudes oli tal seljas tumeroheline pluus ja jalas kulunud teksapüksid. Mihhail on umbes 170 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega.

Palume kõigil, kes on Mihhaili näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

