FOTO | Politsei palub abi 46-aastase Janeki asukoha väljaselgitamisel

Täna laekus politseile teade, et alates 20. mai õhtust ei saa lähedased kontakti Rakveres elava 46-aastase Janekiga. Samuti pole midagi teada mehe kasutuses oleva sõiduki Nissan Qashqai +2 asukohast, millega Janek lahkus selle esmaspäeva hommikul. Mees kasutab kahte telefoninumbrit, kuid mõlemad on välja lülitatud.

Janek on umbes 180 cm pikk ning tal on tumedat värvi juuksed, lisaks on teada, et ta parema jala reiel on arm. Lahkudes oli tal seljas triibuline heledat värvi lühikeste käistega triiksärk ning jalas hallid lühikesed püksid.

Kõigil, kes omavad infot mehe asukoha kohta, palutakse politseiga ühendust võtta telefonil 112 või kirjutada: jaagup.nommeloo@politsei.ee