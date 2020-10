FOTO | Politsei otsis Vilde teel kadunud 9-aastast Timo. Poiss leiti pärast südaööd!

Täna õhtul kella 21.30 paiku sai häirekeskus teate, et E. Vilde teel maja nr 98 juurest koduõuelt lahkus teadmata suunas 9-aastane poiss.

Otsingule kaasati vabatahtlikke, patrullid kammisid piirkonda.

Umbes kella poole ühe ajal öösel helistati hädaabinumbril ja teatati, et Vilde teel ühe maja trepikojas on väike poiss. Politsei selgitas, et tegu oligi 9-aastase Timoga, keda parasjagu taga otsiti. Täname meest, kelle tähelepanek ja kõne hädaabinumbril viis otsitava lapse leidmiseni ning vabatahtlikke valmiduse eest otsingutega liituda. Täpsemad üksikasjad, muuhulgas kuidas laps lukustatud trepikotta pääses, on veel selgitamisel.