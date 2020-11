FOTO | Politsei otsib Viljandimaal kadunud Janel-Jan Marcust

Janel-Jan Marcus lahkus eile õhtul Türilt autoga. Täna varahommikul leiti tema sõiduk Viljandimaal Valga- Uulu maanteel kraavist. On tõenäoline, et mõni möödasõitja on noormehe aidanud ja kusagile viinud.

Noormees on sportliku kehaehitusega ning pikakasvuline ja tal on lühikesed heledad juuksed. Kodust lahkudes olid noormehel seljas tumedamad riided. Võimalik, et noormehel olid jalas lühikesed püksid.

Politsei palub neil, kes on näinud kirjeldusele vastavat noormeest maanteel hääletamas, noormehe maanteel peale võtnud või kes omab informatsiooni Janel-Jan Marcuse asukoha kohta, teatada sellest Häirekeskuse lühinumbril 112.