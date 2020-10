FOTO | Politsei otsib Vilde teel kadunud 9-aastast Timo

Täna õhtul kella 21.30 paiku sai häirekeskus teate, et E. Vilde teel maja nr 98 juurest koduõuelt lahkus teadmata suunas 9-aastane poiss.

Timo on lühemate heledate juuste, kõhna kehaehitusega ja umbes poolteist meetrit pikk. Tal on seljas tumesinine jope ning jalas mustad dressipüksid ja mustad poolsaapad.

Lähedased ja politsei otsivad last parasjagu koduümbrusest taga. Kui keegi on kirjeldusele vastavat last näinud, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.