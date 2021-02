FOTO | Politsei otsib väljapressimises kahtlustatava endise tippsportlase võimalikke ohvreid

Esmaspäeval, 8. veebruaril pidas politsei kinni 29-aastase Aap Velsi, keda kahtlustatakse korduvas väljapressimises ning tervisekahjustuse tekitamises. Praegu viibib mees vahi all.

Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul on politseil põhjust arvata, et mees on toime pannud rohkem isikuvastaseid kuritegusid.

„Oleme kogunud piisavalt tõendeid, et kahtlustada teda nii väljapressimises kui vägivallas. Kogutud info viitab aga võimalusele, et mehel võib olla veel ohvreid, kes pole politsei poole pöördunud, mistõttu palume neil inimestel endast teada anda,“ ütles Kabanov.

Politsei palub kõigil, kes on sattunud pildil oleva mehe ohvriks, võtta ühendust telefonil 322 2646 või 112. Samuti võib pöörduda Rakvere politseijaoskonda.

Orjastamise eest kohtu all olnud

Aap Vels oli üks üheksast Lääne-Viru mehest, keda prokuratuur 2017. aastal pikas kuritegude reas süüdistas - kelmused, vargused, autoavarii lavastamisega sooritatud kindlustuspettus ja oma talus meesorja pidamine. Mehi seostati Tallinnast juhitud kuritegeliku ühendusega, mida juhtis Andrey Kuzyakin.

Toonase süüdistuse kohaselt juhtis Kuzyakini kamba Rakvere haru Urmas Vels, Aap Velsi isa.

Üks tõsisemaid süüdistusi suures kohtukaasuses puudutas Aap Velsi ja seda, kuidas ta ühe mehe orjastas. Ori sattus kaklusesse kikkpoksija Aap Velsi tuttavatega. ärgmisel päeval kohtus Vels temaga ja teatas, et kakluse eest on mees talle suure summa võlgu. Vels allutas ta peksmise ja mõnitamisega oma tahtele.

Vels nimetas meest "hulluks" ja "orjaks", mees pidi tegema tema talus tööd, samuti pidi ori tegema tööd Velsi tollase elukaaslase talus, kus peamiselt oli vaja ahju kütta. Ori osales samuti Velsi käsul mitmes kuriteos.

Mammutprotsess venis pikale ning sestap istus Aap Vels aastaid vahi all ilma, et kohus oleks ta otseselt süüdi mõistnud. Aap Vels ise eitas süüdistusi. Protsessist, mida Aap Velsi advokaat "kafkalikuks" nimetas, loe lähemalt siit.

Aastal 2009 tuli Vels 18-aastaselt kikkpoksis Baltikumi meistriks.