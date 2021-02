FOTO | Politsei otsib väljapressimises kahtlustatava endise kikkpoksija võimalikke ohvreid

Esmaspäeval, 8. veebruaril pidas politsei kinni 29-aastase Aap Velsi, keda kahtlustatakse korduvas väljapressimises ning tervisekahjustuse tekitamises. Praegu viibib mees vahi all.

Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul on politseil põhjust arvata, et mees on toime pannud rohkem isikuvastaseid kuritegusid.

„Oleme kogunud piisavalt tõendeid, et kahtlustada teda nii väljapressimises kui vägivallas. Kogutud info viitab aga võimalusele, et mehel võib olla veel ohvreid, kes pole politsei poole pöördunud, mistõttu palume neil inimestel endast teada anda,“ ütles Kabanov.

Politsei palub kõigil, kes on sattunud pildil oleva mehe ohvriks, võtta ühendust telefonil 322 2646 või 112. Samuti võib pöörduda Rakvere politseijaoskonda.

Riigiprokuratuur süüdistas kolm aastat tagasi Aap Velsi Andrei Kuzjakini loodud kuritegelikku ühendusse kuulumises. Talle heideti ette kelmuseid, varguseid, autoavarii lavastamisega sooritatud kindlustuspettust ja oma talus meesorja pidamist. Lähemalt loe siit.

Aastal 2009 tuli Vels 18-aastaselt kikkpoksis Baltikumi meistriks.