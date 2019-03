FOTO | Politsei otsib Tallinnas kadunud 29-aastast Ardot, kelle elu võib olla ohus

Oma tervisliku seisundi tõttu peab mees tarvitama ravimeid ning ilma kõrvalise abita võib ta elu olla ohus.

Politseile teadaolevalt võib mees liikuda Tallinnas kesklinna piirkonnas.

Ardol on seljas hall dressipluus ja must kapuutsiga jope. Jalas kandis ta siniseid teksaseid ja tumesiniseid tenniseid. Mees on 182 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on kiilas pea.

Politsei palub kõigil, kes on Ardot täna pärastlõunal näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta sellest viivitamatult teada anda helistades hädaabinumbril 112.