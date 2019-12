FOTO | Politsei otsib Tallinnas kadunud 26-aastast Elaisat

Mõned tunnid tagasi teatas murelik lähedane, et Elaisa ei ole koju jõudnud ning ta ei saa temaga ühendust. Politsei on suhelnud naise tuttavatega ja kontrollinud võimalikke asukohti, kuid seni ei ole õnnestunud teda leida.

Elaisa on 158 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehitusega ja tema juuksed on värvitud tumepruuniks. Raviasutusest lahkudes oli tal jalas tumedad püksid, seljas tumehall poolmantel ja kaelas sall. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.

Politsei palub kõigil, kes märkavad Elaisat, sellest teada anda numbrile 112, sest on alust arvata, et tema elu võib olla ohus.