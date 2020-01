FOTO | Politsei otsib Sillamäel oma kodust lahkunud 14-aastat Marijat

Lähedased andsid kodust ära jooksnud noorest neiust politseile teada 27. jaanuari hilisõhtul. Juba samal õhtul ja ööl kontrollis politsei erinevaid Sillamäe aadresse tuvastamaks ega tüdruk mõne tuttava juures aega veeda. Lisaks suheldi Marija sõprade ja koolikaaslastega kogumaks infot, kus neiule liikuda ning viibida meeldib. Paraku ühestki kontrullitud viibimispaigast tüdrukut leida ei õnnestunud, ka ei õnnestunud tuttavatelt ja lähedastel saada abistavat infot, mis aitaks tüdruku asukohta tuvastada.

Teada on, et kooli tüdruk eile ja täna ei jõudnud ning kodust lahkumise hetkest on välja lülitatud ka tema telefon. Politsei jätkab info kogumist ning võimalike viibimispaikade kontrollimist kuniks tüdruku asukoht on tuvastatud.

Marija on 160 sentimeetrit pikk ning kõhna kehaehitusega. Kodust lahkudes kandis ta seljas tumedat mantlit, teksapükse ning kaasas oli tal roosa seljakott. Tüdruk kannab prille.

Kui keegi on kirjeldustele vastavat tüdrukut viimastel päevadel näinud või teab, kus ta olla võiks, palutakse sest teada anda politseile telefonil 112.