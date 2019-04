FOTO | Politsei otsib Põlvamaal Partsi külas kadunud Hansu

Täna sai politsei teate, et eilsest on kadunud Põlvamaal Partsi külas elav mees, kes lähedastele sõna jätmata oli kodust jalgrattaga lahkunud ning ei ole sinna seni naasnud. Kodust ära läinud mees jättis telefoni koju ning on teadmata, mis suunas ta liikuda võis. Lähedaste sõnul on mehe tervis küll hea, kuid võõras kohas võib ta segadusse ning seeläbi ohtu sattuda.

Hansu tavapärane liikumistrajektoor viib teda vahel koduküla vahel ning harva ka Põlva linna poja juurde. Need kõik piirkonnad on ühes lähedastega ka korduvalt kontrollitud, kuid keegi ei ole neis kohtades meest liikumas näinud. Üle on kontrollitud ka Partsi küla jõeäärne ala ning kohalik haigla. Politsei kontrollib parasjagu lisaks teisigi piirkondi Hansu kodukoha lähistel ning kogub lisainfot, mis aitaks tema asukohta selgitada.

Hans on umbes 175 cm pikk. Tal on hallid lühikesed juuksed ning ta kannab prille. Seljas võib tal olla dressipluus ning jalas tumedad püksid ja madalad tumedad kummikud. Kodust lahkus ta musta värvi jalgrattaga.

Kui keegi on täna kirjeldusele vastavat meest näinud või teab, kus Hans olla võiks, palutakse sest teada anda politseile telefonil 112.