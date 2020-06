FOTO | Politsei otsib Pärnumaal kadunud 84-aastast Veerat

Täna lõuna ajal teatati häirekeskusele, et Halinga hooldekodust lahkus umbes kella 10.30 ajal teadmata suunas 84-aastane Veera. Hooldekodu töötajad asusid naist ümbruskonnast otsima, kuid paraku naist ei leidnud. Veeral võib esineda probleeme mäluga ning ta on ka varem ära eksinud. Telefoni naisel ei ole.

Politseinikud kammivad praegu koos politseikoeraga läbi hooldekodu ümbrust ja läheduses asuvat võsa. Lähiajal hakatakse otsinguala kontrollima ka PPA lennusalga kopteri ning drooniga. Politseile teadaolevalt oli Veeral soov minna Tallinnasse ning ta võib ringi liikuda pöidlaküüti kasutades.

Veera on umbes 160 cm pikk ja kogukama kehaehitusega. Naisel on halli värvi lokkis lühemad juuksed. Hooldekodust lahkudes oli tal seljas tumesinine fliis ja selle all valge mustade triipudega pluus. Jalas olid tal heledad püksid ja tumesinised sussid.

Politsei palub kõigil, kes on Veerat näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 529 5786 või hädaabinumbril 112.