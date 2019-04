FOTO | Politsei otsib kinnipidamisasutusest põgenenud narkokuriteos kahtlustatavat meest

Mees võib liikuda Tallinnas Lasnamäe piirkonnas või liikuda kesklinna piirkonnas ja kaubanduskeskustes. Välistatud pole ka suundumine mehe kodulinna Tapale.

Riizal on jalas musta värvi dressipüksid ja tumesinised jalanõud, seljas must kampsun, mille rinnal on valge muster. Riizat on varem karistatud varavastaste ja narkokuritegude eest.

Politsei palub kõigil, kes võivad teada midagi Rodisalv Riiza asukohast, sellest teatada kiireloomulise infoga numbrile 112 või 612 3000 üldisemalt laadi teadete jaoks.