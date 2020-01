FOTO | Politsei otsib Jõgevamaal kadunud 57-aastast Andrest

Esmaspäeval sai politsei teate, et laupäevast saati pole koju Mustvee valda Putu külla ilmunud 57-aastane Andres. Mehel on telefon küll kaasas, ent see on välja lülitatud. Lähedaste sõnul on mees varasemaltki perele sõna jätmata mõneks ajaks kodust lahkunud ning päevi sõprade juures mööda saanud, ent on siis alati ise tagasi koju tulnud või endast mingil moel märku andnud.

Politsei kontrollis võimalikke aadresse ja peatuskohti, kus mees võiks viibida, sama tööga jätkatakse praegugi. Droonilennul vaadati eile üle mehe kodulähedased metsatukad, sooalad ning maalapid. Mehe jälge püüti kodukohas ja selle lähistel leida ka teenistuskoera abil, kuid seni teda leida õnnestunud ei ole.

Andres on kõhna kehaehituse ja lühikeste pruunide juustega. Seljas võis tal olla kollane jope. Kui keegi on kirjeldusele vastavat meest näinud või teab, kus ta viibida võiks, palutakse sellest teatada numbril 112.

Neil, kel on võimalik ühes politseinikega kadunud meest otsima tulla, palutakse ühendust Jõgeva piirkonnavanema Jana Õimuga telefonil 53416889. Otsingumeeskond koguneb kell 9 Jõgeva politseimaja ees.