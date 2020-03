FOTO | Politsei otsib Järvamaal kadunud 53-aastast Arvit

Lähedastel oli mehega viimane kontakt eile õhtul kella 21.30 ajal. Arvi lahkus teadmata suunas oma kodust Väätsa alevikus ega ole sinna naasnud. Mees võib liikuda ringi tumehalli sõiduautoga Toyota Carina, mille registreerimisnumber on 430 BJS. Arvi telefon on välja lülitatud.

Politsei on kogunud mehe võimalike viibimispaikade kohta infot ning need üle kontrollinud. Samuti on politseipatrullid läbi vaadanud Väätsa ja selle lähiümbruse, kuid meest ei ole seni leitud.

Arvil on pruunikad lühikesed juuksed, pruunid silmad ja vuntsid. Kodust lahkudes võis mehel seljas olla tume jope ning jalas tumedad teksapüksid ja tumedad tossud.

Palume kõigil, kes on Arvit ja/või tema autot liikumas näinud, anda sellest teada numbril 112.