FOTO | Politsei otsib Harjumaal kaduma läinud 52-aastast Nikolayd

Hiljem võttis mees emaga ühendust ning ütles, et hakkab tagasi minema, kuid läheb veel sõbra juurde. Täna selgus, et sõbra juures ei ole mees käinud. Nikolay asukohta ei ole hetkel teada. Mees ei ole ka telefonitsi kättesaadav.

Hetkel käivad aktiivsed otsingud Järveküla kandis. Meest otsivad vabatahtlikud ja politseinikud.

Kuna selles kandis liigub reeglina palju rahvast, siis juhul, kui näete fotol kujutatud meest, palutakse kohe politseiga ühendust võtta telefonil 112.

Nikolay on 175 cm pikk, tal on pikad tumedad juuksed ning ta on kõhna kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas sinist ja musta värvi jope ning jalas tumedad püksid ja kummikud.