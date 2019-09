FOTO | Politsei otsib Elvas kadunud 14-aastast Kasparit

Kaspar viidi autoga eile, 1. septembril Elvas koolimaja ette teadmises, et poiss läheb koolitundi, ent Kaspar klassiruumi ei läinud ja lahkus enne tundide algust teadmata suunas. Politsei on ka varem saanud sarnaseid teateid, et poiss on vanemate teadmata kodust mõneks ajaks lahkunud. Tavapäraselt on noormees varasematel kordadel, kui ta omavoliliselt kodust lahkus, liikunud ringi Elva kandis, kuid välistatud ei ole ka kaugemad sihtpunktid.

Praeguseks on politsei koos Kaspari lähedastega olemasoleva info pinnalt kontrollinud Elvas erinevaid aadresse ja noorte kogunemiskohti, kuid väidetavasti ei ole seal Kasparit kohatud. Otsingud jätkuvad.

Kaspar on umbes 165 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehituse ja heledate juustega. Seljas oli tal musta värvi kapuutsiga dressipluus ja valge särk, jalas hallid teksased ja mustad tossud. Kaasas on tal sinakas-hall seljakott.

Kui kellelgi on infot Kaspari võimalikust asukohast või on teda neil päevil kusagil liikumas näinud, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.