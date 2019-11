FOTO | Politsei otsib 47-aastast Dmitrit

Dmitri on umbes 184 sentimeetrit pikk ja tugeva kehaehitusega. Tal on lühikesed juuksed, peas must kootud müts. Seljas on tal sinine jope ja jalas sinised dressipüksid.

Dmitri vajab igapäevatoimingutega hakkama saamisel abi ja Tallinna linna ta ei tunne, kuid võib liikuda ringi ühistranspordiga. Telefoni tal ei ole.

Politsei palub kõigil, kes on näinud kirjeldustele vastavat isikut või teavad infot Dmitri asukoha kohta, sellest teada anda häirekeskuse lühinumbril 112.