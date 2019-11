FOTO | Politsei otsib 15-aastast Laglet

15-aastane Lagle lahkus Tartus asenduskodust 21. novembril ning pole seni tagasi tulnud. Tal võib seljas olla musta värvi jope, jalas musta värvi triibulised püksid ja valged botased.

Kui keegi on Laglet näinud, palume sest teada anda politseile numbril 112.

Sel aastal on politseile laekunud üle 2700 teate alaealistest, kes on kodust, erikoolist, lastekodust teadmata suunas lahkunud. Nende seas on võrdselt nii poisse kui tüdrukuid, keskmiselt vanuses 14-15 eluaastat.