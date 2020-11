FOTO | Politsei otsib 14-aastast Kristinit

Viimati saadi tüdrukuga kontakti kaks nädalat tagasi, misjärel pidanuks ta saabuma Pärnust Tartumaale kooli õppima. Kooli ega ka koju ei ole ta aga pärast seda jõudnud ning tüdruku asukoht on praegu teadmata. Ka pole teada, millist riietust ta praegu kanda võiks.

Varemgi on olnud sarnaseid olukordi, kus Kristin ei tule tagasi koju või ei ilmu kooli nii, et teda on päevi ja ka nädalaid taga otsitud. Seni teadaolevalt võib tüdruk aega veeta Pärnus või selle lähiümbruses.

Kui kellelgi on infot Kristini võimalikust asukohast, palutakse sest teada anda häirekeskuse numbril 112.