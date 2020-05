Mees on varasemalt kriminaalkorras karistatud. On alust arvata, et isik võis toime panna taolisi süütegusid ka Tallinnas ja mujal Harjumaal.

Kõikidel, kellel on fotol kujutatud mehe võimalike süütegude kohta infot, palume helistada politseisse telefoninumbril 53 01 99 38.