FOTO | Pärnus süttis pühapäeva õhtul neli hoonet. Kas tegu oli kuriteoga?

"Pärnu kesklinnas veidi peale 20 puhkenud tulekahju levis kolmele hoonele. Kustutustööd käivad," teatas päästeamet pärast kella 21 Twitteris. Veidi hiljem täpsustati, et tuli ohustas ka kõrvalolevat hotelli, mis evakueeriti. 22 ajal said inimesed hotelli tagasi.

"Hospidali tulekahju kolm hoonet tühjana seisavad, ühes hotelli konverentsikeskus, mille katus enamuses hävinud. Tööd jätkuvad," lisati veidi enne 23.

Pärnu Postimehe andmetel võis tegu olla süütamisega ja arvatav süüdlane tabati. Päästeametist kinnitati 23.30 ajal, et Hospidali tulekahjul on leegid maas ning põleng kontrolli all. Käivad järelkustutustööd. Teateid kannatanutest pole.