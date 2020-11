Lugeja saadetud fotolt on näha, et leegid on juba aknast väljas. Päästeametist kinnitati, et häirekeskusele tuli teade tulekahjust kell 14.29.

Reageeriti suurte jõududega ja kustutustööd käivad. Praegu pole teada, kas korteris on inimesi.

Uudis on täiendamisel.