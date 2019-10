FOTO | Läänemaal sai avariis viga kolm inimest. Liiklus sündmuskohal on häiritud

Avarii juhtus Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla maanteel (63. kilomeeter). Kokku põrkasid kaks sõiduautot, Audi A4 ja Isuzu D-Max. Õnnetuses said esialgsetel andmetel viga kolm inimest, Audit juhtinud 29-aastase mehe vigastused on rasked ning ta toimetati haiglasse. Viga said ka Isuzu roolis olnud 68-aastane mees ja sõidukis kaasreisijana viibinud 67-aastane naine.

Esialgsetel andmetel juhtus kahe sõiduki kokkupõrge möödasõidul. Liiklus oli sündmuskohal tugevalt häiritud ning seda reguleeris politsei.

Kell 19.50 andis maanteeamet teada, et liiklus on taastatud.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.