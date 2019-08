FOTO | Kruiisil kadus soomlane – viimati nähti teda Tallinna sadamas seisnud laeva ööklubis

Noormeest nähti siis veel laevas, aga seejärel ei ole tema kohta mingeid teateid. Tema mobiiltelefon ei vasta, kõned lähevad otse kõneposti, vahendab Savon Sanomat.

Kadudes olid Stefaniusel jalas sinised teksased, seljas sinakas kraega särk ja peas must nokamüts. Stefanius on 189 sentimeetrit pikk, sale ja tal on punakad juuksed.

Kadunu omaksed on tema järele pärinud juba mitmeid päevi. Ida-Soome politsei avaldas kadunud mehe nime ja foto eile.

Ida-Soome politsei on teatanud mehe kadumisest ka Eesti politseile.

Asja uuritakse praegu kadumise, mitte kuriteona.