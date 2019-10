FOTO | Kosel vajus politseiauto pentsikult kraavi. Politsei esindaja: ülehindasime teeperve kandevõimet

Või oleks õigem öelda, et auto tõusis osaliselt õhku. Nagu pildilt näha, siis on auto nina kraavis, aga üks tagumine ratas suisa õhus ja auto tugevalt kaldus.

Juhtumist kirjutas Twitteris ka Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna juht Roger Kumm. "Tegijal juhtub, nii ka meil. Ülehindasime teeperve kandevõimet. Meiega on kõik korras - auto korras, inimesed terved, lihtsalt veidi aega kulus auto välja sikutamiseks," märkis ta.

PPA kommunikatsioonibüroost täpsustati, et patrullis oli kaks politseinikku, kes parkisid masina teeserva. Veidi hiljem selgus, et see ei kandnud masina raskust ning auto vajus. Politseinikud sel hetkel autos polnud.