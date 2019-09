FOTO KOHTUST | Ohtlik pussitaja: hallipäine naine mõisteti veretöö eest teist korda vangi

Harju maakohtu saalis kuulab rahulikult ja pisut nukralt kohtuotsust hallide juustega ja leebe olekuga 53-aastane naine. Tema kõrval valvab kaks relvastatud politseinikku. Naine ei näe pealtnäha välja sugugi ohtlik, kuid talle esitatud süüdistus räägib teist keelt.

Tereza Krõlova ei ole kohtu all esimest korda ja kohtunik rõhutab otsuse ettekandmise järel, et tema teod on kindla „käekirjaga”. Lähtuvalt kahest kohtuotsusest on see leebe välimusega naine ägestudes äärmiselt ohtlik.

Täna oli Tereza Krõlova kohtu all selle pärast, et Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi pussitas ta kevadel rängalt oma venda, kellega tal oli tüli tekkinud. Vend sai eluohtlikke vigastusi. Seitse aastat tagasi mõisteti sama naine vangi, kuna ta pussitas tüli käigus kööginoaga oma tollast elukaaslast. Ka tema sai eluohtlikke vigastusi.

Mõlemad mehed jäid ellu suuresti tänu sellele, et Tereza kutsus oma teo järel kiirabi ja tema ohvrid said õigeaegselt abi.

Harju maakohus mõistis täna Tereza Krõlova süüdi ja karistas teda kuueaastase vangistusega, millest lühimenetluse tõttu arvati kolmandik maha. Krõloval tuleb vangis istuda neli aastat. Ta ise oma süüd ei tunnista.

Nagu räägivad Krõlova ja tema eluohtlikust vigastusest toibunud vend, oli tegu õnnetusega. Krõlova sõnul saabus vend tema juurde juba verise kõhuga.

Turvakaamera salvestised räägivad siiski teist keelt. Nagu kohtunik sedastas, on videost selgelt näha, et vend siseneb õe juurde, olles täie tervise juures, lahkus aga sealt mõne aja pärast kõverasse tõmbunult ja verise kõhuga.