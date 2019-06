FOTO | Kanuti aias kogunenud noortele kutsuti politsei. Üks purjus alaealine tüdruk viidi kiirabiga ära

Kanuti aiast oli meedias palju juttu mullu suvel, see sai lausa noortekampade kogunemiskoha sünonüümiks. Viimasel ajal on pargis siiski üldjuhul rahulik, ent koolivaheajal kogunevad seal noored ja näiteks täna läksid asjad käest ära.

PPAst kinnitati Delfile, et politsei sai sinna väljakutse seoses võimaliku kaklusega. Kui patrull kohale jõudis, oli kõik siiski rahulik.

Küll aga tuvastas PPA, et üks tüdruk on purjus. Ta oli sellises seisus, et talle kutsuti kiirabi. Meedikud viisid ta haiglasse.