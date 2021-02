FOTO | Joobes ja juhtimisõiguseta mees võttis pere auto peale ja kihutas ostlema. Elukaaslasel oli rikkumistest ükskõik

Sündmused said alguse 19. veebruaril, kui politseipatrull peatas Elva vallas Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme teel Škoda, mille kiirus oli ligi 150 km/h kohas, kus lubatud suurim kiirus oli 90 km/h. Autoroolis oli mees, lisaks talle sõidukis veel naine ja kaks alla 10-aastast last.

"Kihutamise kõrval koorusid ootamatult välja teisedki rikkumised. Nimelt oli autot juhtinud 51-aastane mees alkoholi tarvitanud, ka polnud tal lube. Mees peeti kinni ja viidi arestimajja kohut ootama," kirjeldas Tartu jaoskonna üleminspektor Taivo Rosi.

"Juba siis jäi täiesti arusaamatuks, miks rooli istus lubadeta ja alkoholi pruukinud mees, kui samas autos kaasa sõitnud elukaaslane oli kaine ja juhtimisõigusega," märkis politseinik.

Pühapäeval seisis mees kohtu ees. Ta kirjeldas, et neil tuli mõte Viljandist Tartusse ostlema sõita. Olgugi, et ta oli samal päeval õlut võtnud ja lube pole tal juba aastakümneid, otsustas ta autorooli istuda. Naine ei kostnud seepale midagi, olgugi, et teadis mehe juhtimisõiguse puudumisest.

Kohtusaalis ei osanud varem karistamata mees oma teguviisi kuidagi põhjendada öeldes vaid, et kahetseb ja ei õigusta tehtut kuidagi. Kohus mõistis talle karistuseks pool kuud aresti, mida mees kohe ka kandma asus.

Ühtlasi määras politsei väärteomenetluses 200-eurose rahatrahvi naisele, kes ei takistanud meest rooli minemast ning asetas oma tegevusetusega teiste seas ohtu autos kaasa sõitnud väikesed lapsed.

"Alles hiljuti juhtus joobes juhi süül ütlemata raske avarii, mille tõttu kaotas elu vastsündinud laps, kelle elu polnud õigupoolest alatagi saanud. Näis siiski, et mõni lausa küsib sama traagilist lugu oma enda pere nahal kogeda. Kuidas muud moodi selgitada seda, et kaks lapsevanemat võtavad koostöös vastu otsuseid, millega teiste kõrval oma peres sirguvad väikesed lapsed sellisesse ohtu asetavad,“ jäi paljunäinud politseinikule mõistetamatuks.