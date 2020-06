FOTO | Ettevaatust! Harku järves suplejaid ohustavad klaasikillud

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et linnaosavalitsusele laekunu info kohaselt on mõned puhkajad end klaasikildudega eilse päeva jooksul vigastanud. „Täna õnneks uusi juhtumeid lisandunud ei ole, kuid ettevaatusabinõuna lehvib kollane lipp ning paigaldasime ka vastavad hoiatussildid,“ ütles linnaosavanem.

Ta tõdes, et olukord on eriti kahetsusväärne, sest Harku järve rand on suurepärane puhkamiskoht, vesi on enam kui 20 kraadi ning veeproovid on väga head. „Ma siiralt loodan, et meie hulgas pole neid, kes on pahatahtlikult inimeste tervist ohtu seadmas, vaid tegemist on suve esimese ja ainsa juhtumiga ning killud on mõne õnnetuse tõttu sattunud suplusalale varasemast, kuid linnaosavalitsus jälgib olukorda ning on pidevas suhtluses rannavalvega, et otsustada järgmised vajalikud sammud,“ rõhutas Hanimägi.

Eelmisel suvel, kui probleem klaasikildudega järves esmakordselt tekkis, tellis linnaosavalitsus järve põhja puhastama tuukrid. Samuti puhastati järve põhja rannajoone lähedalt mehhaaniliselt. Linnaosavanem jätkas, et hetkel ei ole teada, kui palju või kus klaasikillud vees võivad asuda ning kutsus seetõttu rannamõnusid nautivaid puhkajaid tähelepanelikkusele.