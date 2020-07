FOTO | Elvas kirvega ämma tapnud eakas mees sai karistuseks üheksa aastat vanglat

Sündmuskohale saabunud politseinikud pidasid kahtlusalusena kinni seal olnud ja ka kiirabi kutsunud 65-aastase Valdeko Lipu. Tänaseks 66-aastaseks saanud Lipp on oma ohvri tütre endine abikaasa.

Kahtlusalusena kinnipeetud Lipp viidi sündmuskohalt esialgu kainenema. Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba möönis päev hiljem pressiteate vahendusel, et konfliktid võivad viia raskemate vägivallani sagedamini just siis, kui üks osapool on alkoholi kuritarvitanud, mistõttu jäid esialgu kuriteo motiiv ja täpsemad asjaolud ka ebaselgeks.

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt lõi Lipp oma endise abikaasa 87-aastast ema esialgu kirvega ja kui viimane maha kukkus, jätkas tema peksmist jalaga. Veel selgus uurimise käigus, et Lipp oli oma kunagise ämma suhtes olnud vägivaldne ka 2018. aasta märtsis, kui lõi teda käega näkku.

Eile peeti Valdeko suhtes esitatud süüdistuse osas Tartu maakohtus avakõned. Kuulati üle ka üks kannatanu ja üks tunnistaja. Tänaseks on planeeritud kohtuvaidluste jätkamine ja tõenäoliselt kuulutatakse kohtuotsuse resolutiivosa välja veel täna õhtul.

Prokuratuur taotles Valdeko Lipule tema tegude eest 11 aastat vangistust.

Tartu Maakohus mõistis täna Lipule liitkaristusena üheksa aasta pikkuse vangistuse.

Tartu Maakohus arutas kriminaalasja kolmeses koosseisus ehk koos rahvakohtunikega üldmenetluses avalikul kohtuistungil. Kohtuistungil tunnistas mees end teo toimepanemises süüdi ning avaldas ka kahetsust. Analüüsinud tõendeid ei esinenud kohtul mingeid kahtlusi, et süüdistatav teo toime pani ning tunnistas ta süüdi, mõistes talle liitkaristusena üheksa aastat vangistust. Karistuse mõistmisel luges kohus raskendavaks asjaoluks kuriteo toimepanemist kõrges eas isiku suhtes. Kergendava asjaoluna hindas kohus seda, et mees ei varjanud tegu, vaid helistas häirekeskusesse, ka menetluse jooksul aitas mees aktiivselt kaasa kuriteo asjaolude tuvastamisele.

Menetluskuludena tuleb süüdimõistetul tasuda riigituludesse kokku 5669 eurot. Kuni kohtuotsuse jõustumiseni jääb süüdimõistetu vahi alla.