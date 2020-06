FOTO | Autovaras rammis politseimasinat ja pages kiirusel 200 km/h. Mehe sai kätte politseikoer

Täna öösel kella 4 paiku varastati Tartus Kalda teel kortermaja juures seisnud sõiduauto Range Rover. Praegu teadaolevalt lõhuti sõiduki lukk ning varguse toimepanekuks kulusid vaid mõned minutid.

„Käivitasime politseioperatsiooni teades, et autovargad võivad olla relvastatud ja ohtlikud. Nii kaasasime patrullide kõrval ka politsei eriüksuse ja kiirreageerijad,“ ütles Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman.

Vosman kirjeldas, et Tartust varastatud sõidukiga võeti suund Valga poole. „Politseinikud järgnesid masinale, mis püüdis korravalvurite eest kohati ligi 200 km/h kiirusel eest ära sõita. Politsei seadis Valga maanteele üles mitu teetõket, et põgenev sõiduk sundpeatada. Samas hakkas Range Roveri juht rammima teda peatada püüdnud politseiautosid, mistõttu tuli politseinikel enda elu ja tervise kaitseks ning edasise ohu tõrjumiseks põgenev sõiduk jõuga teelt välja suruda,“ märkis politseijuht.

Enne veel, kui Range Rover pidama jäi, hüppas autojuht liikuvast sõidukist välja ning püüdis põgeneda metsa suunas. Eriüksusega kaasas olnud teenistuskoer Deniro saadeti kohe põgenejale järele ning koer pidas mehe kinni.

Sama politseioperatsiooni käigus peeti kinni ka teine autovarguses kahtlustatav mees, kes oli parasjagu Tartus ootel saateautoga. Politseinikele vastupanu ta ei osutanud, kuna kinnipidamine toimus talle ootamatult.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör Aro Siinmaa lisas, et Tartus kinni peetud meest on alust seostada ka varasemate Eestis toime pandud autovargustega, teise mehe taust on selgitamisel. „Hetkel on käimas tõendusmaterjali kogumine ja süstematiseerimine ning homme esitab prokuratuur kahtlustatavate suhtes vahistamistaotlused,“ ütles Siinmaa.