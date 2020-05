Ettevaatamatuse asemel mõrv? Saaremaa surmakutsari juhtum kõigutab Eesti kohtupraktika alustalasid

Karoliina Vasli toimetaja RUS 31

Ekspress Meedia

Hukkunutega avariid ja nende põhjustajatele määratud karistused on alati ühiskonnas diskussiooni tekitanud. Näiteks leidis laia kõlapinda, et Mikk Seger sai ennetähtaegselt vabaks. Andres Reinarti juhtumi puhul kvalifitseeris prokuratuur süüdistuse ümber mõrvaks. Liiklusjurist Indrek Sirk räägib, et see on meie õiguspraktikas tavatu.