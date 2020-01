ERR-i kaaperdatud hange kukkus läbi. Töötukassa tegemisi tutvustavat saadet ei tulegi

Teised produtsendid ei saanud töötukassale oma ideid esitleda, kuna hankel osalemiseks oli vaja saada ETV-lt kinnituskiri, et selline saade konkursi võidu puhul kindlasti ka ETV kui vabalevikanali eetrisse ka jõuab.

Delfi kirjutas juba hanke toimumise ajal, kuidas ERR tõrjus ideega tutvumata, isegi huvi tundmata eraprodutsendi soovi kinnituskirja saamiseks. "Soovime selle sarja toota oma maja sees, seetõttu esitame sellele hankele ideed ETV programmi vajadustest lähtuvalt," sai anonüümsust palunud produtsent vastuse ETV peatoimetajalt Marje Tõemäelt toona.

ERR-i juhatuse liige Urmas Oru selgitas hiljem Delfile, et peatoimetaja võinuks produtsendile selgitada protsessi täpsemalt. Ta ütles veel, et tegelikult on ideed ETV-le teretulnud ja need vaadatakse toimetuse juhtide poolt läbi, arutatakse tootmislahendusi lähtudes kanali standarditest ning jõutakse siis toetuse suhtes lahenduseni.

Esmaspäeval selguski, et hange ebaõnnestus. Töötukassa pressiesindaja Lauri Kool ütles Delfile, et hindamiskomisjoni hinnangul ei olnud ükski ideedest piisavalt hea, uudne ja tööelu kajastav.

Kooli sõnul tehti hankele kaks pakkumist, mõlemad Eesti Rahvusringhäälingu poolt.