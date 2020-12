ERISAADE | PPA jõululaupäev: purjuspäi ronis rooli ka sümptomitega koroonahaige. Ta kinni pidanud patrull on nüüd karantiinis

Kui koroonadiagnoos käes, on terviseameti poolt antud range käsulaud: püsi kodus, ravi end ja hoidu kontaktidest. Paraku on inimesi, kes reeglitest ei hooli. Trei toob markantse näite: eile pidas patrull kinni autojuhi, kel tuvastati joove. Selgus aga, et tal on ka koroonadiagnoos ning haigussümptomid. Nüüd on temaga tegelenud politseinikud tükk aega kodused, kuna haigega kokku puutusid.

Selle juhi andmed edastati ka terviseametile ja tõenäoliselt ootab teda trahv koroonareeglite rikkumise pärast. Terviseametile edastati eile veel kolme inimese andmed. Neist üks pidi olema eneseisolatsioonis, ent ei püsinud kodus. Teised kaks juhtumit olid seotud piiriületusega.

Sarnaselt eelmistele aastatele andsid paraku tooni lähisuhtevägivalla juhtumid ning liiklusrikkumised. Trei julgustab ka näiteks naabreid andma teada, kui kahtlustatakse, et kõrvalkorteris vägivallatsemine, siis saab politsei kohe sekkuda.

"Liiklusstatistikas oli varasemast erinev see, et tabasime roolist rohkem neid juhte, kes alkoholijoobes," lisas ta. Rohkem oli ka kõrgema astme väljakutseid bravo ja charlie.

Mis puudutab koroonapiiranguid, siis murelapseks on olnud kaubanduskeskused. Eriti enne pühi oli seal ohtralt rahvast. Samuti on omaette küsimus maskide kandmine. Trei sõnutsi on olukord siiski paremaks läinud. "Meie üldise hinnangu järgi 80 protsenti inimestest kannavad makse. Ülejäänute puhul nii, et mask olemas, aga unustatud ette panna. Leitakse taskust ja kasutatakse. Kahjuks on ka neid, kes maski kanda ei soovi. Leiavad erinevaid põhjuseid. Räägitakse, et teeb tervise halvemaks või ollakse vastu valitsuse korraldusele."

Politseinikud esiti pakuvad maski ka nn maskivastastele, kui viimased aga ikka keelduvad, palutakse neil kaubanduskeskusest lahkuda. Vastavalt olukorrale võidakse ka terviseametit teavitada, kes inimese suhtes sanktsioonide osas otsuse langetab.

Võrreldes sügisega on olukord paremaks läinud ka sellega, kuidas meelelahutuskohad reegleid järgivad. Enam pole eriti palju nn salapidusid. "Tänaseks suuremas osas kohale jõudnud see mõte, et pidude ärajätmine on eesmärgipärane." Loomulikult tuleb väljakutseid ka siis, kui korteripeod lähevad käest ära. Üldiselt on teatajateks naabrid, kes magada ei saa.