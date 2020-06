ERISAADE | Laagna tee kihutaja auto on seotud veel kolme rikkumisega, iga kord roolis erinev juht

"Autoga on olnud erinevaid kokkupuuteid. Üks, mille Delfi ise tõi välja, kus Järvevana teel paremalt teepervelt sõites tegi möödasõidu. Lisaks on auto kahel erineval päeval kiirusega silma jäänud. Ühe korra lõige 2 (liiklusseaduse paragrahv 227, lõige 2 ehk sõidukiiruse ületamine 21-40 km/h - toim.), kiirusega 80 km/h millegagi. Teist korda oli vähe suurem kiirus, 188 km/h Narva maanteel 90-alas," rääkis ta.

Kullamäe ei soovinud täpsustada, kes täpselt olnud kõikidel kordadel autoroolis, kuid ütles, et juhid on olnud iga kord erinevad - seejuures mitte kordagi laupäeval roolis olnud 20-aastane Isa Halilov.

"Arvata võib, et üks tutvusring. Kui ühe autoga sõidetakse, erinevad isikud, küll siis teatakse, kellele autot antakse," sõnas ta.

Juhilubadeta noormehe enda varasemate liikluspolitseiga kokkupuute kohta ütles Kullamäe: "Ütleme nii, et kehtivat karistust liiklusrikkumise eest tal ei olnud. Seaduse mõttes on tal taust puhas."

Küll on teda karistatud liiklussüüteo eest kolm aastat tagasi.

Kullamäe sõnul jätkab politsei tööd laupäeval kahe inimese hukkumise põhjustanud avarii täpsete asjaolude väljaselgitamisega. Teisipäevasel BMW-juhi vahistamisistungil Harju maakohtus leidis BMW-juhi kaitsja Indrek Põder, et Halilovi asemel võis õnnetuses süüdi olla hoopis Volvo juht, kes reastus teiselt kolmandale reale, veendumata manöövri ohutuses.

"Püüame selgeks teha asjaolud, mida keegi juhtides tegi, kas oleks saanud midagi ära hoida," kommenteeris Kullamäe. "200 km/h on üüratu kiirus linnaliikluses. Kas seal tehti see reavahetus, nagu väidab vastaspoole advokaat, millal see tehti, kui vahetult see tehti, eks selle me peamegi menetluse käigus täpselt välja selgitama - kui palju ja kas üldse oli teisel autojuhil võimalus reageerida sellele. Ja kas see reavahetus üldse toimus," kommenteeris Kullamäe.

Ränk avarii laupäeva õhtul Tallinnas Laagna teel juhtus, kui 20-aastane autojuht sõitis BMW-ga tagant otsa ees liikunud sõiduautole Volvo. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud Fordi ning seejärel läbi bussiootepaviljoni. Ford omakorda paiskus vastu ees liikunud Toyotat. Sündmuskohal suri 61-aastane naine, kes oli seisnud bussipaviljonis. Hiljem suri haiglas vigastustesse Fordi juhtinud 39-aastane mees, raskelt sai viga ka samas autos olnud 34-aastane naine.