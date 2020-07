ERISAADE | Koroonakriisi mõju narkoturul: osadele ärikatele ja tarbijatele oli eriolukord köömes, osa jäi kuivale

Delfi erisaates on täna külas Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro. Ta räägib, et kriis mõjutas tervet ühiskonda, nii ka narkoturgu. "Oli ainevaldkondi, kus tõesti jäädi täiesti kuivale, aine pakkumine lõppes. On ka selliseid segmente ja tarvitajaid, kellele kriis avaldas vähe mõju. Narkokuritegelik allilm on keeruline ja mitmetahuline, pole musta ja valget,” arutleb Pikaro. Ta selgitab, et organiseerunud kuritegelikel gruppidel olid varustusliinid paigas, mis ei katkenud. Pigem jäid kuivale nn pühapäevatarvitajad.

Eriolukorra lõpust on nüüd paar kuud möödas. Positiivsena toob Pikaro välja, et alfa-pvp ehk "ufo" levik on endiselt madalseisus. Alfa-pvp sarnaneb keemilise koostise poolest teiste sünteetiliste katinoonidega, ent on palju tugevama toimega ja tarvitajale seetõttu ohtlikum. Kiiresti tekib tolerants, mistõttu vajab tarvitaja järjest suuremaid koguseid, millest tuleneb üledoseerimise risk.

See kinnitab varasemat politseipoolset hinnangut, et põhiliselt tuleb "ufo" Venemaalt. Eriti just sealt oleks keerukas seda praegu üle piiri tuua. Kanepit aga liigub pea samas mahus kui enne kriisi ning ka hinnad on taas langenud, kriisi aegu kerkisid need üles.

"Samamoodi fentanüül on madalseisus, see on õiguskatseorganite järjepideva töö tulemus," märgib ta. Kolme aasta eest peeti kinni selle valdkonna nn ninamehed ja äri pole taastunud. Samas on viimasel ajal meediastki läbi jooksnud, et fentanüül on taas aktuaalsemaks muutunud. "Fentanüüli liigub, aga kindlasti mitte samas mahus kui 3-4 aastat tagasi."

Mis on üldse praegusel ajal levinumad narkootikumid? Pikaro viitab, et nagu üle Euroopa - ka Eestis kanep. Lisaks ka amfetamiin, kokaiin ning MDMA ehk ecstasy.

Politsei jaoks on märksõnaks ennetustegevus noorte seas. Ühele uuringule viidates ütleb Pikaro, et 15-16aastaste hulgas 2/3 pole eal tarvitanud ühtegi uimastavat ainet. "Väga suur roll on vanematel ja õpetajatel koolis," lausub ta ennetuse kohta.

Paraku on trendiks jätkuvalt pakiäri, internetiavarustest leitakse pakkujad, kes meelitavad soodsate allahindlustega, mistõttu kiputakse jätkuvalt ka nii narkootikume tellima. Politsei tegeleb antud valdkonnaga tihedalt ja vahelejäämisvõimalus on suur. "Palju noori on nii oma elu rikkunud."