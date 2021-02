ERISAADE | Ajakirjanik Lihula tulistaja kohtuistungilt: me tulime kõik väga süngelt sealt välja

"Kehvasti," alustas Tiks vastust küsimusele omaenda enesetunde kohta, olles eelneva päeva jooksul näinud kohtusaalis ridamisi verdtarretavaid videolõike 6. juuni õhtust, mil kahe inimese surma ja rohke tulevahetusega päädinud traagilised sündmused Lihulas rullusid.

"Meid oli mitu ajakirjanikku, me tulime välja kohtumajast ja peegeldasime teineteisele emotsioone, mis meil olid, kuna päris mitu tundi olime vaadanud kaadreid 6. juuni õhtust ja 7. juuni varahommikust. Ma ei sooviks muidugi ümber rääkida kõiki neid kaadreid, mis seal olid, aga selle tapatöö ohvrid, kannatanud, nad olid kõik jäänud politseinike rinnakaameratesse. Ja ta tõi kogu õhtu oma vigade ja vere ja kannatustega esile. Me tulime kõik väga süngelt sealt välja. Seal ei olnud midagi ilusat. Need erinevad kannatanud seal, kui see üks hetk jõudis ja nende lasteni, kiirabibussis oli väike poiss ja politseinik avastas tal kuuliaugu, see võttis väga härdaks."

