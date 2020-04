Erakondade reitingud: Keski jätkuv tõus on viinud valitsuse toetuse rekordkõrgusele

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,8%, Keskerakonda 27,2% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 15,9% valimisõiguslikest kodanikest. Nädalaga on veelgi oma toetust kasvatanud Keskerakond. Peaministripartei reiting on liikunud tõusvas trendis nüüd kuus nädalat järjest ning selle ajaga on toetus kasvanud 6,7% võrra.

Esikolmikule järgnevad erakond Eesti 200 (8,1%), sotsid (7,3%) ning Isamaa (5,3%). Sotside ja Isamaa toetus on madalaimal tasemel alates eelmise aasta algusest, kui Norstat iganädalase erakondliku eelistuse küsitlusega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,4% ja opositsioonierakondi 38,1% vastajatest. Praeguse valitsuskoalitsiooni toetus pole ametisoleku ajal olnud kordagi nii kõrge ning opositsiooni toetus sama aja jooksul nii madal.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 10. märtsist 6. aprillini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku.

Küsitluse presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.