Endisest kaitsepolitseinikust Vene spioon saadeti trellide taha

Kaitsepolitseist lahkus Kulikov 2012. aastal. Kapo peadirektor Arnold Sinisalu sõnul oli esialgu tegemist tegelikult vallandamisega, kuna mees ei olnud riigikeelt piisaval tasemel omandanud. Käinud läbi ka kohtust, ennistati Kulikov siiski tööle, ent 2012. aastal lõpetati töösuhe lõplikult.

Sinisalu sõnul teadis Kulikov töösuhete lõpetamisel väga hästi, et vene luureteenistus tema vastu huvi tunneb. "Tema puhul ongi väga kahetsusväärne, et ta seda teed läks. Ta teadis, et on huvi ja andis võimaluse seda ära kasutada," ütles Sinisalu.

Peale politseiteenistust on mees olnud politseipensionil, mis on seotud tema 1994. aastal saadud vigastusega. Samuti tegeles ta džuudotreenerina. Esialgsetel andmetel hakkas Kulikov venelaste heaks tööle alles pärast kapost lahkumist. Kulikov pälvis 1998. aastal president Lennart Merilt Kotkaristi hõberisti teenetemärgi.

Kulikov on vahi alla võetud 26. märtsil kahtlustatavana Eesti Vabariigi vastase suhte loomises ja pidamises ning riigivastases luuretegevuses ja selle toetamises.